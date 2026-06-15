Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 15 de junio de 2026

Rescate en las afueras de Chacabuco

 


Mediodía.

Este mediodía las fuerzas de seguridad fueron convocadas por una operación de rescate.



Volver a Chacabuquero.

Sucedió que una yegua cayó a una cava. Se convocó a la Policía y a los Bomberos Voluntarios. Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 213 de la ruta 7, más allá de la Variante Chacabuco de la autopista.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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