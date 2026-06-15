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lunes, 15 de junio de 2026

Robaron junto a la Fiscalía de Chacabuco y hubo persecución

 


Madrugada.

Esta madrugada se reportó un robo en pleno centro de Chacabuco.



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Un vecino advirtió que le habían sustraído la moto Keller 110 que había dejado estacionada en la vereda, a metros de las nuevas oficinas de la Fiscalía de Chacabuco. La Policía fue al lugar y por azar o por destino, dos sujetos pasaron por la calle andando en la moto. Los efectivos iniciaron una persecución y los ladrones terminaron por abandonar la moto en la calle y escapar corriendo. Así que el vehículo pudo ser recuperado por el dueño. Ocurrió en Cervantes entre Alsina y Sarmiento, alrededor de las 3.00.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278







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