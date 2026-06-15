Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 15 de junio de 2026

Accidente en el anochecer de Chacabuco

 


Una persona fue hospitalizada.

En el anochecer de este lunes se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron un auto y una motocicleta. Una persona de sexo femenino fue trasladada al Hospital. Ocurrió la intersección de balcarce y Entre Ríos.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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