Emergencia en la laguna de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó una emergencia en la laguna de Rocha.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer hubo un problema con una lancha que estaba en el espejo de agua. Una versión indica que se dio vuelta. Los 4 ocupantes debieron ser rescatados por otras embarcaciones. Se pidió asistencia de la Policía. Los Bomberos Voluntarios de Chacabuco fueron puestos al tanto de la situación aunque no tuvieron que concurrir al lugar. Tampoco se requirió de la presencia de ambulancias porque los náufragos estaban en buen estado de salud. No obstante, no aportaron sus datos a la fuerza de Seguridad.
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