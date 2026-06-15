Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 15 de junio de 2026

Emergencia en la laguna de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se reportó una emergencia en la laguna de Rocha.



Volver a Chacabuquero.

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Al parecer hubo un problema con una lancha que estaba en el espejo de agua. Una versión indica que se dio vuelta. Los 4 ocupantes debieron ser rescatados por otras embarcaciones. Se pidió asistencia de la Policía. Los Bomberos Voluntarios de Chacabuco fueron puestos al tanto de la situación aunque no tuvieron que concurrir al lugar. Tampoco se requirió de la presencia de ambulancias porque los náufragos estaban en buen estado de salud. No obstante, no aportaron sus datos a la fuerza de Seguridad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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