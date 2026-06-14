Policiales de Chacabuco: Hallazgo en el centro - Incidentes

Madrugada. Se agregó el informe de Tránsito.
Durante la madrugada se reportaron algunos incidentes en la ciudad de Chacabuco.
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Solamente se dio un altercados entre personas en el corredor nocturno, por ejemplo, y se dispersó antes de la llegada de la Policía. Por otro lado, a raíz de un llamado telefónico, agentes de la policía encontraron una moto abandonada en medio de la ciudad. Se trató de una Skua 150cc patentada. No tenía pedido de secuestro. Se la llevó Tránsito Municipal. Ocurrió en Pueyrredón y San Juan. Por último, una mujer llamó a la Policía luego que su hija le avisara que observó que alguien manipulaba el picaporte de una puerta de ingreso a su vivienda, como si alguien quisiera ingresar por la fuerza. Hubo una inspección con resultado negativo. Ocurrió en inmediaciones de San Martin y Caselago.
Tránsito. El Área de Tránsito informó el resultado del operativo de control de la madrugada. Se realizaron controles de alcoholemia. Se retuvo un automóvil por circular en estado de alcoholemia positivo y una motocicleta por estado de abandono en la vía pública.
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