Festejo con inauguraciones en la Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco

30° aniversario.
Este sábado se celebró el 30 aniversario de la Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco.
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Hubo un evento que incluyó un acto formal una muestra y dos inauguraciones. las actividades fueron encabezadas por el intendente municipal Rubén Darío Golía, quien estuvo acompañado por miembros de su gabinete. También participaron el ex jefe comunal Julián Andrés Domínguez durante cuya gestión se creó la escuela, y ex directivos denuncia las cómo Gustavo Ventimiglia. La profesora María Elena Urretavizcaya leyó una poesía.
Las inauguraciones fueron la del frente de la sede de Avellaneda 127 que realizó Claudio Stefanini, y un baño para personas discapacitadas.
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