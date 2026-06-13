Reflexión: "Me robaron demasiado en Chacabuco"

Nota pedida de una trabajadora de Salud
Una noche como cualquiera voy feliz a trabajar. ¿Cómo no estarlo, si amo con todo mi ser mi trabajo? Suena el 107: convulsión. Salimos en código rojo...
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Llegamos. Era una crisis por consumo. Lo cargamos en la ambulancia y, preso de su estado, el paciente se puso agresivo. Tuve que pelear para que no me mate... Resultado: una tremenda trompada en el abdomen y mi celular roto. Por suerte, él se puso bien y, luego de cuidarlo toda la noche, se pudo ir a su casa con su familia... Al despedirse, me dejó esperando una palabra de disculpas o una mirada, un gesto, algo que me diera un poco de alivio al dolor de mi estómago golpeado... En fin... Lavadita de cara y a seguir... Es parte de la profesión y no está bueno ponerse triste... Con el próximo sueldo, dediqué lo que gané con horas extras a comprarme otro celular.
Trabajé, trabajé, trabajé y con sacrificio y ayuda de mis hijos me compré mi hermosa moto nueva... ¡Ojo! ¡0 km! ¡Qué felicidad!
Me levanto una mañana, tenía unos pesitos en el bolsillo, invito a mi nieto a tomar un café con leche en su confitería preferida. Nos vestimos, nos perfumamos, salimos al patio de casa a buscar la moto y ya no estaba... Mi hermosa 0km ya no estaba, tampoco estaba la otra más viejita. Caras tristes, miradas desilusionadas, mi nieto y yo... sin decir una palabra... No nos robaron solo dos motos: te roban momentos, alegrías, te desarman, te arrebatan la paz... Me robaron demasiado... Te roban tiempo. Comisaría, denuncia, eran menores, nada para hacer... Bueno, por suerte el más pequeño de los delincuentes pudo ser cuidado y contenido por nosotros en pediatría. Gracias a Dios. Tampoco pude escuchar ni a él ni a su mamá decirme "lo siento"... Después de todo es nuestro trabajo, para eso estudiamos y para eso nos pagan.
Y acá voy... de nuevo trabajando duro, trabajando duro para pagar mis motos que ya pagué una vez, para pagar mi celular que ya tenía, tratando de fabricar momentos lindos con mi nieto, pero por sobre todo... trabajando, trabajando con el mismo amor de siempre... Los trabajadores de salud hacemos mucho más esfuerzo del que ve la sociedad... Sociedad que, por cierto, me la está poniendo un poco difícil.
A todo el personal del Hospital Municipal del Carmen, mis compañeros y compañeras... ¡Todo mi respeto y admiración!
Firma:
Carlina
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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