Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 12 de junio de 2026

Justo se dobló la vereda en el lugar donde estacionó en Chacabuco

 


Detalles 

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó el informe diario sobre los operativos de control en la ciudad 



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pechugas
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Se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco; se retuvo una motocicleta por circular sin licencia de conducir y falta de chapa patente. De Labraron dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido (doble fila); un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (senda peatonal), un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo cono de visibilidad; un acta de infracción por sacar ramas a la vía pública; un acta de infracción por sacar escombros a la vía pública. Se secuestro de un equino en la vía pública. Se labraron 13 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; y dos actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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