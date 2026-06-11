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jueves, 11 de junio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

   Que en paz descanse: Omar. 

 

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- Roberto Omar Saritana. Falleció a los 84 años. Casa de duelo: Castilla. Sepelio: mañana a las 10.00.

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