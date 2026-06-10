Robo en un negocio de Chacabuco

Rápido.
En las últimas horas se registró un robo en un negocio de la ciudad de Chacabuco.
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Una persona de sexo masculino sustrajo un termo que estaba en exposición en un comercio aprovechando una distracción de una vendedora. Antes, compró dos cigarrillos sueltos. La situación fue grabada por una cámara de seguridad. Además del termo, se llevó la caja que estaba al lado, en un segundo movimiento rapido.
Ocurrió en un kiosco ubicado en el cuadrante de la plaza 5 de Agosto.
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