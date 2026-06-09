martes, 9 de junio de 2026

Novedades sobre el incendio de un camión en una ruta de Chacabuco

 

Emergencia.

Hubo novedades sobre la salida de bomberos voluntarios fue motivada por un incendio en un camión con semirremolque en la ruta 7 en Chacabuco. Ocurrió en el kilómetro 222.



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El incendio fue apagado por particulares con matafuegos. El transporte de cargas habría seguido su camino. No obstante, una dotación de bomberos se dirigió al lugar para corroborar los datos. No encontraron más que rastros de la sustancia que usan los extintores.

Posteriormente la Policía encontró al camión a la altura del paso a nivel del kilómetro 212 de la ruta 7.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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