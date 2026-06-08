Secuestraron motos antes de la lluvia en Chacabuco

Detalles.
la subsecretaría de tránsito de chacabuco y conocer el resultado de los operativos de control del domingo.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron 3 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco una de las mismas sin chapa patente. Se labró un acta de infracción por ruidos molestos( circular en su automóvil con música alta)
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