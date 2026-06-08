lunes, 8 de junio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Laura. 

 

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-  Elba Laura Pedraza viuda de Frontera "Negra". Falleció a los 80 años. Casa de duelo: Balcarce 40. Sepelio a las 12.00

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