Policiales de Chacabuco: Problemas con un perro - Hallazgo en un predio - Otra caravana

Breves.
Perro. Esta tarde la presencia de un perro pitbull en un barrio fue motivo de un altercado. Una vecina llamó a la Policía para que el dueño de un can de esa raza lo mantuviera dentro de la casa. Ocurrió en avenida Miguel Gil y 340 luego que el animal mordiera a su perro.
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Hallazgo. La dueña de la moto robada anoche en la avenida Miguel Gil al 1000 encontró parte del carenado en inmediaciones del predio del Sindicato de Trabajadores Municipales. La mujer, de apellido Miranda, sigue buscando el rodado puesto que la usa para movilizarse. Es una Gilera Smash color negra.
Caravana. Además de los Bomberos Voluntarios, los que hicieron una caravana este domingo fueron los motociclistas. Centenares de vehículos de este tipo generaron quejas de los vecinos por los ruidos molestos y las maniobras peligrosas que realizaron. Se dispersaron cuando empezó a lloviznar.
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