domingo, 7 de junio de 2026

Pronostican un cambio para el tiempo de esta semana en Chacabuco y la zona

 


Meteorología.

Los pronósticos meteorológicos indican que esta semana que comienza presentará cambios con respecto a la anterior.



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Chanchería El corte perfecto

Luego de un lunes con probabilidad de lluvias se alejan los anuncios de precipitaciones y se adelanta un descenso de las temperaturas mínimas. No obstante, cerca del fin de semana podrán tener temperaturas máximas cercanas a los 16 grados centígrados.

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Pizzas del Pueblo, promo de principio de mes

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