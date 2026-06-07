Pronostican un cambio para el tiempo de esta semana en Chacabuco y la zona

Meteorología.
Los pronósticos meteorológicos indican que esta semana que comienza presentará cambios con respecto a la anterior.
Volver a Chacabuquero.
Luego de un lunes con probabilidad de lluvias se alejan los anuncios de precipitaciones y se adelanta un descenso de las temperaturas mínimas. No obstante, cerca del fin de semana podrán tener temperaturas máximas cercanas a los 16 grados centígrados.
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