sábado, 6 de junio de 2026

Asalto en una plaza de Chacabuco



Detalles. Además, el informe de Tránsito 

Esta madrugada se reportó un asalto en una plaza de la ciudad de Chacabuco.



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cerdos pollos en Chacabuco
Chanchería El corte perfecto

Alrededor de las 3 de la mañana un joven ingresó a un kiosco pidiendo ayuda dado que un sujeto en moto los había amenazado a él y a sus amigos con "un fierro" cuando estaban tomando mates en la plaza General Paz y les robó pertenencias. El joven, que llevaba solamente colocada una zapatilla y estaba asustado, quería que la encargada del negocio llamara a un remis para ir a su casa. Sin embargo, la kiosquera optó por llamar a la Policía. De esta manera un patrullero de la Comisaría arribó al lugar y trasladó a los jóvenes a la sede policial para radicar la denuncia.

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Pizzas del Pueblo, promo de principio de mes


Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos de control de la madrugada en Chacabuco.

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Ofertas de la Nueva Granja

Se retuvieron 3 motos por no poseer documentación reglamentaria falta de luces, chapa y casco. Se realizo operativo de alcoholemia en s.cabral e irigoyen. No arrojando conductores positivos. Se llevó a cabo un operativo dinamico con motos móviles en plazas avenidas y accesos, y se labraron 3 infracciones por girar a ña izquierda


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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