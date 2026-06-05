Homenajes en el nuevo Paseo de la Memoria de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se llevó a cabo la reinauguración y puesta en valor del Paseo de la Memoria, que es el nombre impuesto a la plazoleta de la estación de colectivos de Chacabuco.
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Se contó con la presencia del intendente municipal Darío Golía. S dio en el marco de los 50 años del último golpe militar y en conmemoración del 25.° aniversario de la Comisión Memoria y Justicia de Chacabuco. Durante la actividad se descubrió un cartel que consolida el nombre de la plazoleta, bajo la correspondiente aprobación por ordenanza del Honorable Concejo Deliberante.
También se descubrió una placa en reconocimiento a los 25 años de trayectoria de la Comisión Memoria y Justicia y en memoria de los desaparecidos de Chacabuco. El espacio cuenta además con un QR con información, y con un mural, originalmente pintado por la artista Melina Slobodian del colectivo artístico "Rancho Urutau", fallecida en el 2024 y restaurado en esta ocasión por Silvia Giménez. Durante la jornada, los chicos y chicas del proyecto "Jóvenes y Memoria", coordinado por el Programa Envíon y la Dirección de Juventud, compartieron canciones, danzas y poesías alusivas.
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