Fracasó un programa municipales muy difundido en Chacabuco

Obras.
Esta mañana la Municipalidad de Chacabuco firmó un contrato con la Cooperativa Eléctrica para colocar nuevas luminarias en Rawson, Castilla, OHiggins y Cucha Cucha.
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El acto se llevó a cabo en la planta alta del Palacio Municipal con la presencia de representantes de la Cooperativa y los delegados de las localidades. Las obras alcanzarán 15 cuadras en Rawson, y 5 en cada una de los otros pueblos.
El intendente Rubén Darío Golía reconoció el fracaso del programa "Esfuerzo Compartido" creado durante el gobierno de Victor Aiola. El mismo ofrecía a los vecinos la posibilidad de pagar de su bolsillo la instalación de nuevas luminarias o la pavimentación de cuadras en cuotas.
"Fueron muy pocos los vecinos que aportaron y quedó una deuda de la que se tuvo que hacer cargo la Municipalidad", explicó Golía, "ha sido un progama incompleto, no funcionó cono se pensó en la teoría, si hubiera sido un programa exitoso nosotros lo hubiéramos continuado".
El jefe comunal reconoció que cuando de realizan reuniones del presupuesto participativo los Vecinos piden obras pero se complica cuando tienen que abonarlas por los aumentos de los precios.
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