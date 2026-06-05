viernes, 5 de junio de 2026

Le robaron a una vecina de Chacabuco

 


Esta noche.

Una joven vecina sufrió un robo esta noche.



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Le sustrajeron una bicicleta todo terreno con amortiguación delantera, de mujer, marca Raleigh negra con detalles en violeta que había dejado afuera de un gimnasio ubicado en inmediaciones de Vicente López y Almafuerte. La situación fue informada por su padre, el camionero Marcelo García a través de las redes sociales.

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