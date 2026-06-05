Le robaron a una vecina de Chacabuco

Esta noche.
Una joven vecina sufrió un robo esta noche.
Volver a Chacabuquero.
Le sustrajeron una bicicleta todo terreno con amortiguación delantera, de mujer, marca Raleigh negra con detalles en violeta que había dejado afuera de un gimnasio ubicado en inmediaciones de Vicente López y Almafuerte. La situación fue informada por su padre, el camionero Marcelo García a través de las redes sociales.
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