Atacaron los ladrones abre puertas en Chacabuco

Un caso fue grabado en video.
Esta madrugada los ladrones abre puertas estuvieran activos en Chacabuco.>
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Hubo al menos 3 reportes. No necesariamente son las mismas personas pero llama la atención la coincidencia.
Primero, en Alsina y Villegas se vio a una persona tratando abrir la puerta de un auto. Segundo, en San Martín y Quintana, una persona que iba con otros dos, abrió la puerta de un auto y se llevó una campera. Esto fue grabado por una cámara de seguridad.
Tercero, un vecino llamo a la Policía porque unas personas quisieron abrir la puerta de su auto en San Lorenzo y Tucumán.
De hecho, podrían ser los mismos que atacaron con un cuchillo a dos barrenderos, información publicada en otra nota de Chacabuquero.
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