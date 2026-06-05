viernes, 5 de junio de 2026

Atacaron los ladrones abre puertas en Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Un caso fue grabado en video.

Esta madrugada los ladrones abre puertas estuvieran activos en Chacabuco.

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Hubo al menos 3 reportes. No necesariamente son las mismas personas pero llama la atención la coincidencia. 

Primero, en Alsina y Villegas se vio a una persona tratando abrir la puerta de un auto. Segundo, en San Martín y Quintana, una persona que iba con otros dos, abrió la puerta de un auto y se llevó una campera. Esto fue grabado por una cámara de seguridad.

El video fue publicado en las redes sociales

Tercero, un vecino llamo a la Policía porque unas personas quisieron abrir la puerta de su auto en San Lorenzo y Tucumán.

De hecho, podrían ser los mismos que atacaron con un cuchillo a dos barrenderos, información publicada en otra nota de Chacabuquero.

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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