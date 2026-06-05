viernes, 5 de junio de 2026

Cronograma de los deportes de los Juegos Bonaerenses en Chacabuco

Agenda.

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chacabuco informó el cronograma de la próxima semana de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 



Volver a Chacabuquero.

Se recordó que quien quiera más datos debe acercarse a la Dirección de Deportes en el Polideportivo Municipal o comunicarse a los teléfonos 2352-502828 o 470326, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs.

 Cronograma de la próxima semana:

• Lunes 8/6

Fútbol 11 escolar – Sub 18

Parque Recreativo Municipal – 9:00 hs


• Martes 9/6

Fútbol 11 escolar – Sub 14

Parque Recreativo Municipal – 9:00 hs


• Miércoles 10/6

Fútbol 11 escolar – Sub 16

Parque Recreativo Municipal – 10:00 hs


• Miércoles 10/6

Cestoball

Polideportivo Municipal – 9:00 hs


• Jueves 11/6

Hockey – Todas las categorías

Club Social – 9:00 hs


• Jueves 11/6

Pelota

Club Social – 9:00 hs


• Jueves 11/6

Fútbol 11 libre Sub 14 y Sub 16, y final Sub 18 escolar

Club River – 9:00 hs


• Viernes 12/6

Fútbol 5 femenino escolar – Sub 14, Sub 16 y Sub 18

Parque Recreativo Municipal – 10:00 hs


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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