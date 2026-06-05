Cronograma de los deportes de los Juegos Bonaerenses en Chacabuco

Agenda.
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chacabuco informó el cronograma de la próxima semana de la etapa local de los Juegos Bonaerenses
Volver a Chacabuquero.
Se recordó que quien quiera más datos debe acercarse a la Dirección de Deportes en el Polideportivo Municipal o comunicarse a los teléfonos 2352-502828 o 470326, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs.
Cronograma de la próxima semana:
• Lunes 8/6
Fútbol 11 escolar – Sub 18
Parque Recreativo Municipal – 9:00 hs
• Martes 9/6
Fútbol 11 escolar – Sub 14
Parque Recreativo Municipal – 9:00 hs
• Miércoles 10/6
Fútbol 11 escolar – Sub 16
Parque Recreativo Municipal – 10:00 hs
• Miércoles 10/6
Cestoball
Polideportivo Municipal – 9:00 hs
• Jueves 11/6
Hockey – Todas las categorías
Club Social – 9:00 hs
• Jueves 11/6
Pelota
Club Social – 9:00 hs
• Jueves 11/6
Fútbol 11 libre Sub 14 y Sub 16, y final Sub 18 escolar
Club River – 9:00 hs
• Viernes 12/6
Fútbol 5 femenino escolar – Sub 14, Sub 16 y Sub 18
Parque Recreativo Municipal – 10:00 hs
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Novedades en uno de los casos de robo denunciados
- Atacaron los ladrones abre puertas en Chacabuco
- Homenajes en el nuevo Paseo de la Memoria de Chacabuco
- Fuerte choque en la mañana de Chacabuco
- Le robaron durante la madrugada en Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Pelea en el centro - Ataque con cuchillo - Y algo más
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- Les sobraban dos ruedas para estar ahí y los multaron en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se dio a conocer el informe oficial de los accidentes de tránsito en Chacabuco
- Queja de vecinos de Chacabuco
- Auxiliaron a una mujer en su casa de Chacabuco
- Inspección por una situación de inseguridad en un barrio de Chacabuco
- Reinauguran una plazoleta en Chacabuco y hay varios espectáculos para el fin de semana
- Policiales de Chacabuco: Más datos de un choque - Conflicto familiar
- Fracasó un programa municipales muy difundido en Chacabuco
- Robo en la madrugada de Chacabuco
- Más datos sobre el incendio de un departamento en Chacabuco
- Dejó la puerta abierta y entró la multa en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario