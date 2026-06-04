Queja de vecinos de Chacabuco

En las redes.
Unos vecinos se quedaron de una situación que dijeron que ocurre en un sector alejado de la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Todo comenzó con un vídeo publicado por Verónica Orellanos en Facebook en el que se puede ver como un camión volcador deposita tierra en un predio y también hay una pala mecánica desplazándose por el lugar. De escucha a un vecino que pide la intervención de la Municipalidad, del Área de Medio Ambiente, en específico.
En diálogo con Chacabuquero, Orellanos dijo que el video fue grabado en un predio ubicado en la calle Doctor Fernández a 5 quintas de la ruta 7. Comentó que alguien está realizando movimientos de tierra y realiza quemas que causan molestias a los vecinos. No saben quién es el responsable.
El video se puede ver en Facebook
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Auxiliaron a una mujer en su casa de Chacabuco
- Inspección por una situación de inseguridad en un barrio de Chacabuco
- Reinauguran una plazoleta en Chacabuco y hay varios espectáculos para el fin de semana
- Policiales de Chacabuco: Más datos de un choque - Conflicto familiar
- Fracasó un programa municipales muy difundido en Chacabuco
- Robo en la madrugada de Chacabuco
- Más datos sobre el incendio de un departamento en Chacabuco
- Dejó la puerta abierta y entró la multa en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Susto en la noche de Chacabuco
- Novedades para la Salud y la Seguridad de Chacabuco
- Chacabuco, entre los distritos con mayor tasa de suicidio
- Demoraron a una mujer en un barrio de Chacabuco
- Piden ayuda para una niña de Chacabuco que tiene un problema de salud
- Una vecina denunció un robo en Chacabuco
- Se accidentaron policías que viajaban rumbo a Chacabuco
- Pronostican días de lluvia para Chacabuco y la zona
- El tren que pasa por Chacabuco sumará nuevas paradas y una es "sabrosa"
- Sacó una cordillera a la calle y lo multaron en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario