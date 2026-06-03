Detalles.
Esta noche se dieron a conocer novedades para la Salud y la Seguridad de Chacabuco.
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Por un lado se informó el arribo al Hospital municipal de dos máquinas lavadoras nuevas, en el marco del recambio de equipamiento del área de lavandería. Se pagaron 50 millones de pesos por las mismas con la recaudación de la Tasa de Salud.
El intendente Rubén Darío Golía destacó que “hacía muchos años que no se realizaba una inversión de estas características en la lavandería del hospital”, y remarcó la importancia de continuar fortaleciendo los servicios esenciales del sistema público de salud.
Por otro lado, Golía encabezó esta mañana una reunión de trabajo junto a la Comisario Lucrecia Fabiolo y la nueva Jefa de la Oficina Pericial de Policía Científica, Comisario Valeria Admiral, con el objetivo de avanzar en la organización de la próxima inauguración de la nueva dependencia de Policía Científica en Chacabuco.
Del encuentro participaron además el Secretario de Gobierno, Javier Estévez y el Subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna, quienes junto a las autoridades policiales diagramaron distintos aspectos vinculados a la puesta en funcionamiento de esta importante sede para la ciudad.
La nueva dependencia permitirá fortalecer las tareas periciales y de investigación, dotando a Chacabuco de mayores herramientas y recursos para el trabajo articulado en materia de seguridad y justicia.
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