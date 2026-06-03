miércoles, 3 de junio de 2026

Demoraron a una mujer en un barrio de Chacabuco

 

Esta tarde.

una mujer fue devorada esta tarde en un barrio de chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

cerdos pollos en Chacabuco
Chanchería El corte perfecto

Se la acusó de no respetar una medida perimetral dispuesta por la Justicia en torno de su ex pareja, un vecino de 33 años. La mujer, de 28 años, fue trasladada a la comisaría en patrullero. Ocurrió en inmediaciones de Discépolo y Santiago del Estero.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Chacabuco, entre los distritos con mayor tasa de suicidio

- Piden ayuda para una niña de Chacabuco que tiene un problema de salud

- Una vecina denunció un robo en Chacabuco

- Se accidentaron policías que viajaban rumbo a Chacabuco

- Pronostican días de lluvia para Chacabuco y la zona

- El tren que pasa por Chacabuco sumará nuevas paradas y una es "sabrosa"

- Sacó una cordillera a la calle y lo multaron en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Limpieza de contenedores de residuos tras la polémica en Chacabuco

- Faltante en un campo de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

- Un medio nacional dedicó una nota a un ilustre hijo de Chacabuco

- Incidente en un barrio de Chacabuco

- Choque en el centro de Chacabuco

- Los Bomberos de Chacabuco celebran en su Día

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Empresa con presencia en Chacabuco sufre un enorme incendio 

- Vecino reclama que se normalicen las conexiones eléctricas en su barrio de Chacabuco


 



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)