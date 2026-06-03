Demoraron a una mujer en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
una mujer fue devorada esta tarde en un barrio de chacabuco.
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Se la acusó de no respetar una medida perimetral dispuesta por la Justicia en torno de su ex pareja, un vecino de 33 años. La mujer, de 28 años, fue trasladada a la comisaría en patrullero. Ocurrió en inmediaciones de Discépolo y Santiago del Estero.
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