Los Bomberos de Chacabuco celebran en su Día

Con invitados.
Los Bomberos Voluntarios de Chacabuco celebraron su Día ante el cuartel de la calle Zapiola.
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Integrantes del cuerpo activo de la escuela de cadetes, miembros de la reserva y dirigentes junto a funcionarios municipales escucharon el tradicional toque de sirena de este 2 de junio y compartieron palabras referidas a fecha. El intendente Rubén Darío Golía destacó la vocación que tienen los vecinos que deciden ser bomberos voluntarios.
Este año se sumaron alumnos del primer grado de la escuela primaria 49 los cuales llegaron con globos y tarjetas de saludos para los homenajeados que ellos mismos habían realizado.
Las fotos de la celebración se pueden ver en el perfil de Instagram de Chacabuquero: AQUI
El domingo por la tarde ante el Cuartel se realizará "Bomberos por un Día" con actividades para los chicos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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