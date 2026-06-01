Vecino reclama que se normalicen las conexiones eléctricas en su barrio de Chacabuco

Se ilumina con velas.
Un vecino compartió un video con Chacabuquero para reclamar que se normalicen las conexiones electricas en su barrio.
Volver a Chacabuquero.
Video que compartió el vecino para mostrar la situación:
Se llama Facundo Pagano, y vive en la quinta 1010, en Tulio Spinetti al 1000: "Estamos todos enganchados de la misma columna comunitaria todos los cables precarios y en el piso en cualquier momento alguien se electrocuta y el vecino de al lado pasa por la camioneta y me corta los cables. Son la casi las 12 de la noche 1 y todavía estoy haciendo la comida la luz de las velas estoy muy enojado"
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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