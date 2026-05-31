Vuelve "bomberos por un día" a Chacabuco

Actividades para los niños.
Este año se realizará nuevamente la actividad "Bomberos por un día" en Chacabuco.
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La desarrollarán la Sociedad de Bomberos Voluntarios y el Cuerpo Activo el 7 de junio de 14.00 a 17.00 ante el cuartel de la calle Zapiola. Es una de las actividades vinculadas con la celebración del Día del Bombero Voluntario que es el 2 de junio. Los niños podrán realizar prácticas de todo tipo. Habrá servicio de cantina.
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