domingo, 31 de mayo de 2026

Vuelve "bomberos por un día" a Chacabuco

 


Actividades para los niños.

Este año se realizará nuevamente la actividad "Bomberos por un día" en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

chanchería
Chanchería "El corte perfecto

La desarrollarán la Sociedad de Bomberos Voluntarios y el Cuerpo Activo el 7 de junio de 14.00 a 17.00 ante el cuartel de la calle Zapiola. Es una de las actividades vinculadas con la celebración del Día del Bombero Voluntario que es el 2 de junio. Los niños podrán realizar prácticas de todo tipo. Habrá servicio de cantina.


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