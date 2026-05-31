domingo, 31 de mayo de 2026

Le robaron a un vecino de Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde se reportó un robo en una vivienda de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en una casa prefabricada. Para ingresar a la misma fue dañada una pared. Fueron sustraídos cables. Ocurrió en la calle Buenos Aires. La Policía estuvo en el lugar.


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