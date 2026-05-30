sábado, 30 de mayo de 2026

Más datos: Una persona trasladada tras un choque en Chacabuco

Esta noche.

Esta noche se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



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Participaron en un SUV Renault Duster y una moto. a raíz de la colisión una mujer que iba en el rodado de menor porte fue trasladada al Hospital en ambulancia. Ocurrió en Perón y Pellegrini. La moto que iba por Pellegrini chocó con la rueda trasera derecha del SUV que circulaba por la mano descendente de Perón. La accidentada es de apellido Rodríguez Vargas y tiene 45 años.



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