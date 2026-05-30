sábado, 30 de mayo de 2026

Novedades en el caso de los caballos desaparecidos en Chacabuco

 


Detalles.

Hubo novedades en el caso de los caballos desaparecidos en un sector de Chacabuco que ayer publicó Chacabuquero.



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Los equipos fueron encontrados en un predio ubicado en Rivadavia continuación. Estaban encerrados, aunque no había ninguna persona en el lugar. Colaboraron con la búsqueda varios vecinos que aportaron datos y hasta imágenes de cámaras de seguridad particulares.


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