domingo, 31 de mayo de 2026

Se viene una semana con un tiempo que se puede descomponer en Chacabuco

 


Tras los días de humedad.

Se viene una semana en el que el tiempo puede dar un giro en Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

La humedad seguirá alta pero con el paso de los días aumentarán las probabilidades de lluvia. Hasta entonces las temperaturas mínimas se mantendrían en torno a los 10 grados centígrados en un otoño que termina menos frío que el del año pasado. 

Podría llover a partir del vienes, según loa principales servicios meteorológicos privados.



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