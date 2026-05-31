domingo, 31 de mayo de 2026

Video: Más datos del violento choque en el anochecer de Chacabuco

Ciudad. Se agregó un video 

En el anochecer se reportó un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



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choque en saavedra y callao chacabuco



Participaron una moto 150cc y una bicicleta. Ocurrió en Saavedra y Callao. Al menos una persona sufrió lesiones graves. Se trata del conductor de la moto quien fue trasladado al Hospital en ambulancia trs quedar tendido sobre el pavimento. En la bicicleta iba una niña de 12 años. También fue trasladada al nosocomio.


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