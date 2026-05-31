Últimas semanas para hacer la VTV en Chacabuco

Oficial.
Se conoció la fecha límite para realizar la Verificación Técnica Vehicular en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un canal oficial publicó el último día que funcionará en la ciudad la planta móvil que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 831. Según la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores se otorgarán turnos hasta el 23 de julio de 2026.
Cabe recordar que pasa pedir el turno se debe visitar la página web: https://vtv.gba.gob.ar/ La planta móvil funciona de lunes a sábado.
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