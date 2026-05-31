Bomberos de Chacabuco combatieron incendios y algo más

Tareas.
Los Bomberos Voluntarios de Chacabuco tuvieran que prestar distintos servicios en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
En principio, hubo dos incendios forestales en las afueras de la ciudad. Uno en inmediaciones de la estancia El Ñandú y otro en el Elguea - Román continuación.
Por otro lado, integrantes del cuerpo activo brindaron capacitación a los empleados de una empresa local para poder formar una brigada de incendios. Se llama Vulcano.
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