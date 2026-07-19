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domingo, 19 de julio de 2026

Robo en una vivienda de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Esta noche.

Un vecino puso en conocimiento de la policía que sufrió un robo en su casa mientras no se encontraba en el lugar.



Volver a Chacabuquero.

Le sustrajeron de un galpón herramientas y una batería de auto entre otras pertenencias. Ocurrió en inmediaciones de Máximo Gil y 356.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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