Le robaron en Chacabuco

Últimas horas.
Un vecino puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo.
Volver a Chacabuquero.
Esto es porque le faltaron dos caballos que tenía en un predio con tranquera en República del Líbano continuación. Sucedió en las últimas horas. La situación se advirtió esta mañana.
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