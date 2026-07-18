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sábado, 18 de julio de 2026

Problemas en el Parque Industrial de Chacabuco

 


Fue la Policía.

Esta tarde se registró un problema en el Parque Industrial de Chacabuco que llevó a que se tuvieran que presentar Tránsito y la Policía.



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El Corte Perfecto

Alguien rompió un alambrado perimetral y posibilitó el ingreso de vacunos a uno de los lotes. Es por eso que las fuerzas de seguridad están definiendo qué se hará con los animales. Ocurre a la altura del kilómetro 212 de la ruta 7.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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