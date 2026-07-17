Rastrean a ladrones en Chacabuco

Seguimiento
Los damnificados de los robos ocurridos en las últimas horas en Chacabuco están rastreando a los ladrones.
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Han conseguido registros de cámaras de seguridad ubicadas en cercanías vde los lugares donde fueron sustraídas las motos de su propiedad. Por ejemplo, el grupo fue captado caminando por la calle Pueyrredón hacia Alem. Al parecer, fue antes de llevarse un rodado que estaba estacionado ante un restaurante de comidas rápidas a unos 60 metros, cerca de Lamadrid. Quien tenga datos que llame 2352551144
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