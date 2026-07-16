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jueves, 16 de julio de 2026

Agradecimiento público de una vecina por el cambio en los festejos en Chacabuco

 


En primera persona.

Tras los festejos sin motos con escapes ruidosos una vecina hizo un agradecimiento público a las autoridades políticas y de seguridad de Chacabuco.



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Se trató de Selene Erculi, quien había liderado las críticas en las redes sociales por los ruidos molestos en los festejos del sábado en la plaza San Martín por el pase a la semifinal del Mundial 2026 por parte de la selección argentina de fútbol.

"Hoy se pudo festejar, alentar, cantar, saltar y disfrutar en familia -publicó la vecina-. Hoy se vivió con alegría y pasión, no con miedo. Quiero agradecer que se haya escuchado mi reclamo y el de tantos vecinos después de lo que ocurrió el otro día. Cuando hay decisión, organización y control, las cosas salen bien. Ojalá este sea el camino de ahora en adelante, donde las familias, los chicos y todos puedan disfrutar con tranquilidad. Gracias por escuchar. Cuando se trabaja para mejorar, también es justo reconocerlo". 


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