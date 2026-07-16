Agradecimiento público de una vecina por el cambio en los festejos en Chacabuco

En primera persona.
Tras los festejos sin motos con escapes ruidosos una vecina hizo un agradecimiento público a las autoridades políticas y de seguridad de Chacabuco.
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Se trató de Selene Erculi, quien había liderado las críticas en las redes sociales por los ruidos molestos en los festejos del sábado en la plaza San Martín por el pase a la semifinal del Mundial 2026 por parte de la selección argentina de fútbol.
"Hoy se pudo festejar, alentar, cantar, saltar y disfrutar en familia -publicó la vecina-. Hoy se vivió con alegría y pasión, no con miedo. Quiero agradecer que se haya escuchado mi reclamo y el de tantos vecinos después de lo que ocurrió el otro día. Cuando hay decisión, organización y control, las cosas salen bien. Ojalá este sea el camino de ahora en adelante, donde las familias, los chicos y todos puedan disfrutar con tranquilidad. Gracias por escuchar. Cuando se trabaja para mejorar, también es justo reconocerlo".
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