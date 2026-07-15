Más datos del vuelco en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche Se registró un accidente de tránsito en un barrio de la ciudad Chacabuco.
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Volcó un auto que terminó sobre la vereda. Al parecer, golpeó contra el tapial de una vivienda. Ocurrió en Combatientes de Malvinas entre Cervantes y Mitre. No hubo heridos. El conductor fue controlado por el SAME en el lugar. Dio positivo en el test de alcoholemia. Vive a una cuadra del accidente. Dos bomberos voluntarios extrajeron la batería del rodado para prevenir incendios. El vehículo fue retenido por Tránsito al igual que la licencia de conducir.
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