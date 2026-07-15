Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 15 de julio de 2026

Más datos del vuelco en un barrio de Chacabuco

 


Esta noche. 

Esta noche Se registró un accidente de tránsito en un barrio de la ciudad Chacabuco.



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Volcó un auto que terminó sobre la vereda. Al parecer, golpeó contra el tapial de una vivienda. Ocurrió en Combatientes de Malvinas entre Cervantes y Mitre. No hubo heridos. El conductor fue controlado por el SAME en el lugar. Dio positivo en el test de alcoholemia. Vive a una cuadra del accidente. Dos bomberos voluntarios extrajeron la batería del rodado para prevenir incendios. El vehículo fue retenido por Tránsito al igual que la licencia de conducir.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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