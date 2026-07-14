Sorprende la cantidad de casos de triquinosis humana detectada en la provincia

Cuidado con el chorizo seco.
Llama la atención la cantidad de casos de Triquinosis humana confirmados y sospechosos en la provincia de Buenos Aires.
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En el último boletín del Ministerio de Salud bonaerense se informó que entre la Semana Epidemiológica "1 y la 26 de 2026 se notificaron 199 casos sospechosos de triquinosis: 64 confirmados, 3 probables y 117 que continúan como sospechosos. Comparativamente en el mismo período de 2025 se notificaron 40 casos (9 confirmados, 27 en estudio y 4 descartados)".
"Hasta la fecha se registran dos brotes confirmados en General Madariaga y General Rodríguez y cinco sospechas de brotes en los partidos de General Guido, Maipú, USP N°49 de Junín, Punta Indio y Villarino".
Cabe recordar que en Lincoln también hay un caso que está siendo investigado. En Chacabuco se detectó triquinosis animal en la carne de un cerdo criado en Coronel Mom.
"La sospecha clínica debe considerarse ante edema facial y/o periorbitario, fiebre, mialgias y antecedentes gastrointestinales, asociados a eosinofilia y aumento de enzimas musculares", remarcó el Ministerio..
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