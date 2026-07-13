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lunes, 13 de julio de 2026

Vecino agredido en el centro de Chacabuco

 


Madrugada.

Un vecino de 45 años de Chacabuco puso en conocimiento de la Policía una situación violenta.



Volver a Chacabuquero.

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Dijo haber recibido un golpe de puño en el pecho por parte de su patrón lo que le produjo problemas para respirar. Fue al Hospital por sus propios medios. Ocurrió en la zona céntrica de la ciudad alrededor de las 6.00.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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