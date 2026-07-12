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domingo, 12 de julio de 2026

Daños en una localidad de Chacabuco




Indignación.

Se reportó vandalismo en O'Higgins.



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Daños

Alguien ingresó por la noche en el Club OHiggins y causó daños en la escuela de fútbol "Niños Unidos"

"Hoy nos despertamos con la tristeza -comentó Ana Luz Fernández-. Tanto esfuerzo para traer el futbol a la localidad y en arreglar la instalaciones para que otros las hayan roto. Los responsables de lo que pasó anoche que sepa que el futbol se esta yendo de nuevo. Debieron cuidar las instalaciones y pensar que esa que en ellas entrenaban los niños de OHiggins".


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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