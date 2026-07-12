Esta semana en Chacabuco puede subir la temperatura pero con una particularidad

Tiempo.
El pronóstico del tiempo indica que esta semana habrá un aumento de la temperatura aunque con probables precipitaciones.
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El ascenso de la temperatura se iniciaría el miercoles continuando hasta el fin de semana. Sin embargo, las probabilidades de lluvias y tormentas se incrementan desde la noche del jueves. La inestabilidad se extendería hasta el domingo para comenzar un nuevo descenso de la temperatura.
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