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sábado, 11 de julio de 2026

Madrugada de Chacabuco: Accidente con heridos - Disturbios - Un demorado

De noche.

Durante la madrugada se registraron distintas situaciones en el partido de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

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En la ciudad cabecera hubo incidentes en el horario de salida de los locales bailables. Una persona fue demorada por la Policía. También hubo disturbios por parte de motociclistas en Vieytes y Corrientes. 

En el acceso a Castilla despistó y volcó un auto el que iban personas de esa localidad. Dos personas fueron asistidas por los bomberos de la localidad y trasladados al Hospital de Carmen de Areco.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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