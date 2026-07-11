Madrugada de Chacabuco: Accidente con heridos - Disturbios - Un demorado

De noche.
Durante la madrugada se registraron distintas situaciones en el partido de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En la ciudad cabecera hubo incidentes en el horario de salida de los locales bailables. Una persona fue demorada por la Policía. También hubo disturbios por parte de motociclistas en Vieytes y Corrientes.
En el acceso a Castilla despistó y volcó un auto el que iban personas de esa localidad. Dos personas fueron asistidas por los bomberos de la localidad y trasladados al Hospital de Carmen de Areco.
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