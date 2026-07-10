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viernes, 10 de julio de 2026

Un detenido tras un allanamiento en Chacabuco

 


Procedimiento.

La Policía detuvo a una persona de 40 años tras un allanamiento en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

La causa se originó en una denuncia de una vecina que sostuvo que su ex pareja había irrumpido en su casa armado xon un palo produciendo amenazas. Luego de esto se inició una investigación que terminó con un procedimiento en el que se detuvo al acusado. Ocurrió en inmediaciones de Junín y Santa Fe. Se dictó una medida cautelar para que el acusado no se acerque a la denunciante. Quien llevó a cabo la operación fue la DDI.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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