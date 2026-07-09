Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 9 de julio de 2026

Ebrios se quedaron sin vehiculos en Chacabuco

De noche.

Esta madrugada se llevó a cabo un operativo de control en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

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Como resultado del mismo se secuestro 2 vehículos x alcoholemia positiva de sus conductores.

En recorrido dinámico se secuestraron 2 motocicletas: una por falta de chapa patente ,luces y faros, y otra x circular sin documentación reglamentaria y ser guiada por un menor de edad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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