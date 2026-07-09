Ebrios se quedaron sin vehiculos en Chacabuco

De noche.
Esta madrugada se llevó a cabo un operativo de control en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Como resultado del mismo se secuestro 2 vehículos x alcoholemia positiva de sus conductores.
En recorrido dinámico se secuestraron 2 motocicletas: una por falta de chapa patente ,luces y faros, y otra x circular sin documentación reglamentaria y ser guiada por un menor de edad.
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