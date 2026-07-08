Conflicto en una cuadra de Chacabuco por un "accidente"

Esta mañana.
Esta mañana se registró un altercado por un pequeño accidente. Se llamó a la Policía y hasta Tránsito estuvo recorriendo la zona
Volver a Chacabuquero.
Hasta un medio de comunicación por Facebook motorizado se pasó de largo transmitiendo en vivo tal vez, porque pensó que había sido un choque y no había ningún vehículo siniestrado. No obstante, Chacabuquero pudo indagar sobre lo sucedido. Un camión con semirremolque estacionó ante una vivienda y quebró la rama de un árbol de la vereda. Justo el frentista vio la situación y hubo un cruce de palabras con el chofer. El transporte de cargas se había detenido para bajar mercadería en un mercado ubicado enfrente de la casa. Se llamó a la Policía pero no acudió. Finalmente, el camión se fue y el vecino estuvo hablando con el dueño del mercado para ver si a futuro los camiones estacionan frente al negocio. Ocurrió en Moreno entre Falucho y Sargento Cabral.
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