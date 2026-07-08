Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 8 de julio de 2026

Se confirmó a qué hora comienza el desfile del 9 de julio en el partido de Chacabuco

 


En una localidad.

Este jueves se realizará en OHiggins el acto oficial por el Día de la Independencia organizado por la Municipalidad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

A las 11:00  comenzará el Acto Protocolar en la Plaza San Martín y posteriormente se realizará el Desfile Cívico Criollo frente a la Delegación de la localidad. En el cierre actuarán los integrantes del taller de folklore de la Escuela de Actividades Culturales de O'Higgins. A las 13.00 habrá un almuerzo en el Club OHiggins organizado por el Centro Tradicionalista El Reencuentro. También habrá un espectáculo musical con  José Luis Palleros, Jazmín Gianone, Bautista Leguizamón, Daniel Bongiorne y las Voces de O'Higgins; el Grupo de baile Huellas de mi Pueblo de Patricia Urruchu, y el Ballet Cahuin Cumpa.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Violencia en dos barrios de Chacabuco

- Camiones, acoplados y algo más, multados en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Alejandro: "La inspectora fue agredida verbal y físicamente"

- "Una agente de Tránsito me agredió en Chacabuco"

- Demorado en los campos de Chacabuco

- Pelea y daños en una confitería del centro de Chacabuco 

- Incidentes en el centro: joven herido en Chacabuco

- Le robaron en la madrugada de Chacabuco

- Violento choque en Chacabuco antes del partido de la selección

- Accidentada en Chacabuco

- Chacabuco helado: La costosa realidad de calefaccionarse con electricidad

- Más detalles de cómo fue recuperada una moto robada en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Muchas multas labradas en un día en Chacabuco

- Necrológicas IV del lunes

on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)