Se confirmó a qué hora comienza el desfile del 9 de julio en el partido de Chacabuco

En una localidad.
Este jueves se realizará en OHiggins el acto oficial por el Día de la Independencia organizado por la Municipalidad de Chacabuco.
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A las 11:00 comenzará el Acto Protocolar en la Plaza San Martín y posteriormente se realizará el Desfile Cívico Criollo frente a la Delegación de la localidad. En el cierre actuarán los integrantes del taller de folklore de la Escuela de Actividades Culturales de O'Higgins. A las 13.00 habrá un almuerzo en el Club OHiggins organizado por el Centro Tradicionalista El Reencuentro. También habrá un espectáculo musical con José Luis Palleros, Jazmín Gianone, Bautista Leguizamón, Daniel Bongiorne y las Voces de O'Higgins; el Grupo de baile Huellas de mi Pueblo de Patricia Urruchu, y el Ballet Cahuin Cumpa.
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