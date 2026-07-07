Incidentes en el centro: joven herido en Chacabuco

Esta tarde. Una mujer fue demorada.
Esta tarde, tras los festejos por el triunfo de la selección argentina de fútbol hubo incidentes en el centro de Chacabuco.
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Un joven de 16 años fue trasladado al Hospital de manera particular tras ser herido por una femenina de 47 años que fue demorada por la Policía. Se está estudiando la gravedad de la lesión que sería un corte con un arma blanca. También hubo una persecución de un masculino que escapó del lugar.
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